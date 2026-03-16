お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。子どものお金についての教育に警鐘を鳴らした。

今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。

ハライチ澤部佑（39）に「子どもが3人おりまして。夢とお金の話を聞くと、子どもが実際に夢を具体的に持ち始めた時に、自分が親としてできることがあるのか？ と」と質問され、「そんなことね。僕、独身ですよ。子どももいない。その僕がね、今の質問にね、答えられると思うんですか？…答えられます」。あきらめた様子だった澤部は「え〜!?」。スタジオで映像を見ていたメンバーも爆笑した。

西野は「ドラマの悪者、映画の悪者は金持ちです。金持ちを倒せ、っていう話です。金持ち＝悪いやつ。（子どもは）それで育っちゃうんです」と話した。ドラマなどで金持ちの悪者が出てくると「日本のお茶の間では父ちゃん、母ちゃんがそいつの悪口を言っていますよ。それを思ったとしても、とどめておいていただきたい」。その理由は「子どもが『金持ち嫌い』っていうマインドになってしまったら、次に何が起きるかというと」と続けた。

「その子はSNSで発信しますよ。『金持ちムカつくよな』」。その結果「同族が集まって、金持ち嫌いコミュニティーができてしまう。金持ちも人。自分に対して石を投げてくる人、コミュニティーには絶対に近寄らない」と説いた。

「日本に世界中のお金持ちが集まって来てくれて、日本に住んでくれたら、税金、めっちゃ落ちるんです。超お金持ちが税金を払ってくれる。ただ、日本はお金持ちに対して、つばをはきまくってるからお金持ちがどんどん離れて行っちゃう。自分の税金がめちゃくちゃ上がっていっちゃう」と話した。

「子どもたちにこのマインドは終わらせなければいけない。これは日本が作ってしまった本当に悪い習慣。最終的に子どもを守れない。子どもに対してやらなきゃいけないのは、お金持ちを嫌っちゃダメだと。その説明はしてあげた方がいい」と力説した。