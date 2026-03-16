＜韓国土産、キムチはNG？＞「小分けキムチ」は非常識？「1人につき1つ」に驚愕！【第3話まんが】
私はミエ（20代）。今は都内で一人暮らしをしながら仕事をして暮らしています。地元が同じで、私と同じように都内で一人暮らしをしているモカ（20代）と韓国旅行をしてきました。同僚にお土産を買う際、どうせなら韓国らしいものがいいと思い、キムチを買ってきたのです。みんながキムチ好きなのは調査済み。そのキムチを4つに小分けしてジッパー付き袋に入れて渡すと……みんなはキムチを受け取ってくれなかったのです。私だったら嬉しいのに。
会社の同僚に韓国のお土産のキムチを小分けにして渡したら受け取ってもらえなかった件について、モカに相談しました。すると……モカは大爆笑。そんなにおかしいことなのでしょうか？ 私は自分がキムチをもらったら嬉しいからあげただけなのに。
私の小分けキムチを笑ったモカはというと、同僚には個包装のフェイスパックを1パックずつお土産にしたそうです。「都会だと1人につきお土産1個ってテレビで見たことがある」と言うモカ。都会はルールに厳しすぎる気がします。
モカも少し大きめのキムチを購入していたので、てっきりお土産用に買って小分けにするのだと思っていました。
モカは小分けにせず、両親にそのままあげたそうです。
それどころか、どうしてキムチを小分けにしたのかと笑われました。
私は今までも食べ物のおすそ分けを友人からもらったことが、数えきれないくらいあります。
小分けにしてもらっても、嬉しかったしありがたくもらいました。
でも都会ではこれがマナー違反なのでしょうか？ 泣きそうです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
会社の同僚に韓国のお土産のキムチを小分けにして渡したら受け取ってもらえなかった件について、モカに相談しました。すると……モカは大爆笑。そんなにおかしいことなのでしょうか？ 私は自分がキムチをもらったら嬉しいからあげただけなのに。
私の小分けキムチを笑ったモカはというと、同僚には個包装のフェイスパックを1パックずつお土産にしたそうです。「都会だと1人につきお土産1個ってテレビで見たことがある」と言うモカ。都会はルールに厳しすぎる気がします。
モカも少し大きめのキムチを購入していたので、てっきりお土産用に買って小分けにするのだと思っていました。
モカは小分けにせず、両親にそのままあげたそうです。
それどころか、どうしてキムチを小分けにしたのかと笑われました。
私は今までも食べ物のおすそ分けを友人からもらったことが、数えきれないくらいあります。
小分けにしてもらっても、嬉しかったしありがたくもらいました。
でも都会ではこれがマナー違反なのでしょうか？ 泣きそうです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙