◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 米国ードミニカ共和国（2026年3月15日 フロリダ州マイアミ）

ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。球場では序盤からドミニカ共和国ファンの大歓声が鳴り止まなかった。

スター軍団同士の注目の一戦。先制したのはドミニカ共和国だった。2回2死、フニオール・カミネロ（レイズ）が相手先発ポール・スキーンズ（パイレーツ）の高めに来たスイーパーを完璧に捉え、左翼席に先制ソロをたたき込んだ。カミネロは打った瞬間、本塁打を確信し、ベンチに向かって豪快にバットを放り投げ絶叫。ベンチに戻ると、ナインとお祭り騒ぎで大喜びした。

先発ルイス・セベリーノ（アスレチックス）は1―0の3回に1死二、三塁のピンチを招きながらも、3番アーロン・ジャッジ（ヤンキース）、4番カイル・シュワバー（フィリーズ）から連続三振。ピンチを切り抜けるとファンは総立ちになって大興奮していた。

ネットでは「球場の熱気ヤバっ！」「圧倒的にドミニカ共和国ファンの方が多い」「アメリカホームなのに球場の空気は完全アウェイだ！」「応援の迫力がすごい」「声援エグい！」などの声が上がった。