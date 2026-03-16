「好きって気持ちが爆発してもうて」濱口優、南明奈との馴れ初め赤裸々に明かす
お笑いコンビ・よゐこの濱口優（54）が15日に更新された俳優・杉浦太陽のYouTubeチャンネルにゲスト出演。妻でタレントの南明奈（36）との馴れ初めを明かした。
【写真】ラブラブ！南明奈が公開した夫・濱口優＆3歳長男のほのぼの親子ショット
動画では、杉浦とカジサックが濱口をゲストに迎え「嫁大好きパパの会」としてトークを展開した。
交際のきっかけは濱口の告白だったというが「付き合う前まで1カ月は待ったんですよ。返事待ってくれって言われて。後から聞くと、やっぱり自分の仕事もしたいし、年齢差もあるし、ちょっと考えさせてくれっていうので待たせたみたい」と明かした。
続けて「何回かデート重ねていくうちに2人でも会ってくれるから、好きって気持ちが抑えられないようになって」と説明。「ある日、送っていった時にもう爆発してもうて。“俺、アッキーナのこと好きやわ”ってはっきり言ったんですよ。降りる前に。俺は次も誘うけど、先輩の誘いは断りづらいからっていうので付き合ってくれてるんだったら断っていいとも伝えて。次に誘ったら来るって言ってくれて」と振り返った。
その1ヶ月の間は「弄ばれてんのかな」ともどかしい思いを感じていたといい、まめに連絡して「ジャブを打っていた」と赤裸々に語った。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。
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動画では、杉浦とカジサックが濱口をゲストに迎え「嫁大好きパパの会」としてトークを展開した。
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その1ヶ月の間は「弄ばれてんのかな」ともどかしい思いを感じていたといい、まめに連絡して「ジャブを打っていた」と赤裸々に語った。
濱口と南は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表。プロポーズや挙式披露宴を東京ディズニーシーのホテルミラコスタで行うなど、大のディズニー好きとして知られている。