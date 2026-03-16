「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）

侍ジャパンの大谷翔平選手が試合後、阪神の佐藤輝明内野手、森下翔太外野手について言及する場面があり、「本当に２人とも素晴らしいアットバット（打席）でした」と評した。佐藤輝も「気さくに話しかけてくれたので、すごく接しやすかったです」と明かした。

今大会、フリー打撃で大谷の前のグループで打つことが多かった佐藤輝。ケージ付近では言葉をかわすシーンもよく見られた。

ベネズエラ戦で１点を追う三回、大谷が眼前で敬遠された。続く佐藤輝が右翼線へ同点となる適時二塁打を放ち、森下は変化球に泳がされながらも左翼ポール際へ勝ち越し３ランをたたき込んだ。

試合後、「本当に２人とも素晴らしいアットバット（打席）でした。（森下は）誠也がああいう形で退いた、難しかったと思いますけど、しっかりとその代役を務め上げてたんじゃないかなと思います」と語った大谷。球団史上初の連覇へ阪神打線を引っ張る３、４番コンビ。佐藤輝は「本当につなげていかなくちゃいけないと思うので、また帰っていろいろ考えたいと思います」とペナントレースを見据え、森下も「足りない部分多いなって感じたんで、もっともっとレベルアップしたいなと思います」と決意を語っていた。