体重は標準なのにスタイルがよく見えないのはなんで？

体重が標準なのにきれいに見えないワケ

体脂肪が高いとメリハリがつきづらい！

標準体重なのに、なぜかスタイルがよく見えないと悩んでいたり、もしくは、昔と現在で体重があまり変わっていないのに、スタイルが悪くなったと感じる方がいたら、それは筋肉量の少なさ、減少が問題の可能性が大きいです。

すっきりとしたスタイルのよいボディをつくるためには、筋肉が必要です。引き締まったヒップラインや、上向きのバストも筋肉がなくてはつくれません。スタイルをよく見せるために必要な正しい姿勢にも筋肉が大切です。せっかくダイエットをしても、筋肉が少なくメリハリのないスタイルになってしまうとしたら、ダイエットをする意味はあるのでしょうか。

極端に食事をカットするなどの間違ったダイエットは筋肉量を減らします。体重を減らすのではなく、体脂肪を減らすことに意識を切り替えて、体をつくるうえで最も重要なたんぱく質は必ず摂取してください。

体脂肪を減らすダイエットは比較的長い時間がかかりますが、リバウンドしにくいという嬉しい利点があります。

体脂肪は、高タンパク質で低カロリーな食事と運動で減らすことができます。最近スポーツジムで筋肉量から体脂肪率、内臓脂肪率まで計測できることが一般的になりつつあります。ここで自分に必要なことの指標を出してもらうのも賢い方法です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡