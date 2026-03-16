◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

「３番・右翼」で出場した米国のＡ・ジャッジ外野手が１６日、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦で華麗なレーザービームでチームを救った。３回２死一塁の場面で右前に打球が飛ぶと、好返球で三塁を狙った一走・タティスの進塁を阻止した。ジャッジのファインプレーに観客は総立ちとなった。

ジャッジは試合前、セレモニー後にはプレーボールが約１０分後に迫っていたが、ベンチ前でサインを求めるファンに対応。米国側の一塁ベンチ付近にはファンが殺到したが、米国が誇る最強主将は落ち着いた様子だった。

メジャー最強軍団を擁する両チームによる「史上最高の戦い」。“夢対決”を前にジャッジは「これは子供のころに夢見るようなことです。最高の中の最高の選手たちとプレーすること。こちらには最高のチームがいて、向こうにも最高のチームがいます。裏庭でウィッフルボールをして遊んでいるときに思い描くようなもので、こういう瞬間を夢見るものなんです。だからフィールドに出るのが楽しみですし、今夜この試合が始まるのが楽しみです」と、目をぎらつかせていた。

ジャッジは今大会は５試合に出場し、５安打２本塁打、５打点、打率２割６分３厘をマークしている。ＷＢＣ初出場で、初打席となった初戦のブラジル戦では、衝撃の先制２ランでデビューを飾っていた。