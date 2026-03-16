◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

米国代表のヘンダーソン内野手（オリオールズ）が「５番・三塁」で先発出場し、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦で豪快な同点弾を放った。１点ビハインドの４回先頭で先発右腕セベリーノの１５３キロのカットボールを完璧に捉えると、右中間に放り込んだ。衝撃の一発に球場は騒然となった。さらに１死から代わった２番手左腕ソトから、７番アンソニー（Ｒソックス）が勝ち越しソロをバックスクリーン右横に放り込み、この回はソロ２発で逆転に成功した。

スーパースター注目の２人が躍動した。試合前会見に出席した２度のＭＶＰを誇るハーパーはこの日、「プレーを見ていると本当に楽しい。彼（アンソニー）とボビー（ウィット）は、これから長い間、このチームを牽引していくことになるだろう。ヘンダーソンも同様だ」と期待を込めていた。メジャー最強軍団を擁する両チームによる「史上最高の戦い」と注目度の高い一戦。主将ジャッジも会見で「これは子供のころに夢見るようなことです。最高の中の最高の選手たちとプレーすること。こちらには最高のチームがいて、向こうにも最高のチームがいます。裏庭でウィッフルボールをして遊んでいるときに思い描くようなもので、こういう瞬間を夢見るものなんです。だからフィールドに出るのが楽しみですし、今夜この試合が始まるのが楽しみです」と、目をぎらつかせていた。

連覇を狙った前回２３年大会では決勝で日本代表に敗れて準優勝に終わった米国代表。今回はＭＶＰ３度を誇るジャッジを主将に指名し、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的。さらに投手陣も昨季サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）の２人を据え、投打で紛れもない史上最強軍団となっている。