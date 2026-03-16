フジテレビの酒主義久アナウンサーが１６日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

「お世話になっている皆様へ」と題し、「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と報告。

「今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です」とつづり、「今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。酒主義久」と呼びかけた。

酒主アナは、早稲田大学人間科学部を卒業し、２０１２年に入社。同局系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）やスポーツ中継に出演している。

この日の「サン！シャイン」でもＭＣを務める同局の佐々木恭子アナから「最後に少しお時間いただきまして、酒主アナウンサーからのご報告がありますね」と切り出されると、酒主アナは「ものすごく私事なんですけれども、あの結婚しました。３８歳で結婚でございます」と発表した。

スタジオが拍手に包まれる中、酒主アナはＭＣで俳優の谷原章介へ「夫婦円満の秘訣、何かありますか？」と尋ねた。

これに谷原は「いや、わからないです。教えてほしいぐらい」と返すと、スタジオは和やかな笑いに包まれた。谷原はコメンテーターでタレントの渡辺正行へ「リーダーありますか？」と聞くと、渡辺は「秘密」と笑わせ、酒主アナは「ますます仕事頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。すみません。お時間ありがとうございます」と感謝していた。