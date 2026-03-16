昨年１２月に死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われる。

祭壇は、尾崎さんが最後にツアー優勝した２００２年全日空オープン（現・ＡＮＡオープン）の写真が飾られ、富士山とゴルフ場をイメージした花で彩られた。会場には、通算１００勝を挙げた９６年ダンロップフェニックスなど優勝トロフィー６個、０２年全日空オープン優勝時のクラブセットが展示されている。

お別れの会は、長男の尾崎智春さんが喪主を務め、発起人の青木功、尾崎さんのキャディーを務めた佐野木一志さんが弔辞を述べる。午後１時３０分〜２時３０分まで一般ファンの献花を受け付ける。

「ジャンボ」の愛称で親しまれ、国内男子ツアー最多９４勝を挙げたた尾崎さんは昨年１２月２３日、Ｓ状結腸がんのため千葉市内の自宅で死去した。７８歳だった。昨年末に家族葬が執り行われ、今年２月に納骨式が行われた。

尾崎さんは徳島・海南高（現・海部高）３年時の６４年センバツで甲子園優勝投手に。翌年に西鉄（現・西武）入りし、実働３年で退団した。１９７０年にプロゴルファーに転身。国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）、歴代最多１２回の賞金王に輝き、２０１０年に世界ゴルフ殿堂入り。約半世紀にわたりゴルフ界に携わり、近年は後進の育成に尽力した。