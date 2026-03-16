双日<2768.T>が続伸している。前週末１３日の取引終了後に、エネルギー・金属鉱物資源機構と共同で設立した日豪レアアース（ＪＡＲＥ）を通じて、オーストラリアのレアアース大手であるライナス・レア・アース社とレアアース鉱山の新規開発に向けた検討を開始することで基本合意したと発表しており、好材料視されている。



双日では、１１年に西豪州マウント・ウェルド鉱山由来の軽希土類について日本市場向けの独占販売契約を締結。その後、ＪＡＲＥを通じてライナスに対する複数回の出融資を行い、２３年３月にはネオジム磁石などに用いられる重希土類のジスプロシウムとテルビウムの最大６５％について日本向けの供給を確保している。今回の基本合意は、レアアース鉱山の新規開発に向けた検討を目的として、ステアリング・コミッティ（運営委員会）を設立するというもの。また、ＪＡＲＥとライナス間で締結している長期供給契約が更新され、今後、ライナスが生産する中重希土類の最大７５％が日本向けに供給されることになるほか、新たにサマリウム、イットリウム、ルテチウム、ガドリニウムの４品目の取り扱いを追加し、このうちサマリウムについては２６年度第１四半期から輸入を開始するとしている。



出所：MINKABU PRESS