ヨネックス<7906.T>に注目したい。第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結営業利益は前年同期比１３．５％増の１２９億３２００万円と堅調だった。バドミントンでは、主力のアジアを中心に伸びたほか、テニスでは国際大会での契約選手の活躍を背景にブランド認知が高まり販売が伸長した。２６年３月期通期の同利益は前期比１４．３％増の１６２億円と前期に続き最高益を更新する見込みだ。



国内外でバドミントンやテニス製品が伸びており、２７年３月期の同利益は１８０億円近辺への伸びが期待できる。中国でのバドミントン製品の販売も拡大基調は継続しそうだ。株価は昨年８月に４５０５円の最高値をつけた後は調整局面にあるが、業績拡大を評価し再び高値更新からの一段高が見込める。（地和）



出所：MINKABU PRESS