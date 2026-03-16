テリロジーホールディングス<5133.T>が大幅高で４日ぶりに反発している。前週末１３日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を９７億円から１０３億８５００万円（前期比２０．０％増）へ、営業利益を４億５０００万円から５億４６００万円（同２．０倍）へ、純利益を２億８０００万円から３億５２００万円（同２．０倍）へ上方修正したことが好感されている。



サイバー攻撃などの脅威に対するセキュリティー意識の高まりから、ＯＴセキュリティー（工場などを動かすシステムに対するセキュリティー）ビジネスや独自のセキュリティーサービスなどの受注活動が堅調に推移していることが要因。また、好調なインバウンド需要の拡大により、多言語リアルタイム映像通訳サービスを採用する企業が増加しているほか、訪日外国人観光客を誘客するＰＲ需要の拡大も寄与する。



出所：MINKABU PRESS