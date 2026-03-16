Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<5889.T>が急反発している。前週末１３日の取引終了後に発表した２７年１月期の連結業績予想で、売上高２０６億円（前期比１０．５％増）、営業利益６８億円（同１４．２％増）、純利益４４億円（同１６．３％増）と２ケタ増収増益を見込み、年間配当予想を前期比２円増の８６円としたことが好感されている。



「金子眼鏡」「９９９．９（フォーナインズ）」の両ブランド合計で５店舗以上の国内新規出店を行うほか、中国及び周辺諸国で２店舗以上の新規出店を予定する。また、両ブランドで価格改定を実施するほか、引き続き厳格なコストコントロールを実施することで増益を狙う。



なお、２６年１月期決算は、売上高１８６億４０００万円（前の期比１１．８％増）、営業利益５９億５７００万円（同１１．８％増）、純利益３７億８３００万円（同５．３％減）だった。



出所：MINKABU PRESS