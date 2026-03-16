遺伝子検査・染色体検査とは？ 『白血病』診断の仕組みと検査項目を徹底解説

現代の白血病診断では、遺伝子や染色体レベルでの解析が重要な役割を果たします。染色体の構造異常や特定の遺伝子変異を調べることで、白血病のタイプを正確に分類し、予後の予測や治療方針の決定に役立てることができます。ここでは、詳細な検査について説明します。

監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

遺伝子検査と染色体検査

現代の白血病診断では、遺伝子レベルでの解析が重要な役割を果たします。このセクションでは、詳細な検査について説明します。

染色体検査と遺伝子変異解析

染色体検査(核型分析)では、白血病細胞の染色体の構造や数の異常を調べます。特定の染色体転座や欠失が見つかることで、白血病のタイプを正確に分類でき、予後の予測や治療方針の決定に役立ちます。検査には数日から1週間程度の時間がかかることがあります。

FISH法(蛍光in situハイブリダイゼーション)は、特定の染色体異常を迅速に検出する方法です。染色体検査よりも短時間で結果が得られ、より高い感度で異常を検出できます。特に重要な染色体転座を標的として検査することで、診断の確定や治療効果の判定に活用されます。

遺伝子変異解析では、特定の遺伝子に変異があるかどうかを調べます。FLT3遺伝子、NPM1遺伝子、CEBPA遺伝子などの変異は、予後や治療反応性と関連があることがわかっています。これらの遺伝子情報は、分子標的薬の適応を判断する際にも重要となります。次世代シーケンサーという最新の技術を用いることで、複数の遺伝子を同時に解析することも可能です。

これらの染色体異常や遺伝子変異に基づき、現在はELNリスク分類（良好群・中間群・不良群）に分けて予後を予測し、治療方針が決定されます。

その他の検査項目

画像検査も診断と病期評価のために行われます。胸部X線検査やCT検査では、リンパ節の腫大や臓器への浸潤、感染症の有無などを確認します。中枢神経系への浸潤が疑われる場合には、MRI検査や腰椎穿刺(髄液検査)が実施されることもあります。

血液生化学検査では、肝機能や腎機能、電解質、LDH(乳酸脱水素酵素)、尿酸値などを測定します。これらの数値は、白血病による臓器障害の程度や、腫瘍崩壊症候群のリスクを評価するために重要です。治療開始前の全身状態を把握し、治療計画を立てる上での基礎データとなります。

凝固機能検査では、血液の固まりやすさを評価します。特に急性前骨髄球性白血病(APL)という特殊なタイプでは、播種性血管内凝固症候群(DIC)という重篤な凝固異常を合併することがあり、凝固機能の詳しい評価が必要となります。PT(プロトロンビン時間)、APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)、フィブリノゲンなどの項目が測定されます。

まとめ

急性骨髄性白血病は、病型や年齢、遺伝子異常などにより予後は異なりますが、近年は分子標的薬や移植治療の進歩により、寛解や長期生存が期待できるようになってきています。気になる症状がある場合は、速やかに医療機関を受診し、血液検査を含めた詳しい評価を受けることが大切です。診断後は、専門医と十分に相談しながら、一人ひとりの状態に合った治療を選択していくことが重要です。医療の進歩により新しい治療法も登場しており、希望を持って治療に臨むことができます。まずは信頼できる血液内科を受診し、専門的な評価と治療を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「急性骨髄性白血病」

日本血液学会「造血器腫瘍診療ガイドライン 第3.1版（2024年版）」

厚生労働省「造血幹細胞移植とは」

日本造血・免疫細胞療法学会「造血細胞移植ガイドライン一覧」