【IGNIS】日常で起こりうる“肌のゆらぎ”を改善するローション&クリーム誕生

「IGNIS（イグニス）」は3月17日、「テンダー ピュアローション」「テンダーピュアクリーム」を発売します。

守り、うるおし、整えて。 ゆるぎのない、 すこやかな肌へ。

イグニスから日常で起こりうる“肌のゆらぎ”を改善する

テンダー ピュアローション／テンダーピュアクリーム誕生。

■イグニス テンダー ピュアローション

角層のすみずみまでうるおいで満たして保つ。 すこやかな肌に整える薬用化粧水。

香り：ハーバルフレッシュ

乾燥や肌あれなど、誰にでも起こりやすい日常の環境変化による肌のゆらぎにアプローチ。角層のすみずみまでうるおいを届け、すこやかに整える、アルコール パラベンフリーの薬用化粧水。

白神産トウキンセンカエキス、ツボクサ葉エキス、ドクダミエキスの3種の厳選された植物エキスが肌コンディションを整え、うるおいに満ちたすこやかな肌へと導きます。

とろみのあるまろやかなベースが肌をやさしく包み込み、みずみずしくしっとりした後肌へ。デリケートな肌を考えたやさしい使い心地です。

【使用法】

○手またはコットンに適量をとり、顔全体に充分なじませます。

★手で使用するときは2mlが目安です。（1ml：500円玉量）

500円玉量を手のひらにとり顔全体になじませます。

より肌をいたわりたい時は、さらに同量を手のひらにとり、気になる部分に重ね塗りをしてください。

■イグニス テンダー ピュアクリーム

しっとりしなやかヴェールが肌を守る。 すこやかな肌に整える薬用クリーム。

香り：ハーバルフレッシュ

日常や季節の環境変化で起こりやすいゆらぎがちな肌をうるおいヴェールでやさしく包み込み、肌環境を守る※ アルコール パラベンフリーの薬用クリーム。

白神産トウキンセンカエキス、ツボクサ葉エキス、ドクダミエキスの3種の厳選された植物エキスが乾燥や肌あれなどの肌トラブル要因にアプローチ。うるおいが続き、ゆらぎにくい、すこやかな肌環境を整えます。

体温でとろけて肌と一体化するような、なめらかなペースがのび広がり、肌を包み込む心地良い使用感。しなやかでうるおいのあるヴェールに守られているような安心感と、触れるたび、しっとりとやわらかな 後肌を実感できます。

※乾燥から肌を守ること

【使用法】

○添付のスパチュラで大豆粒2個（約1.0g）くらいの適量をとり、顔全体に充分なじませます。

※添付のスパチュラは、常に清潔にして使用してください。

★一品でも使用することができます

■商品概要

・「イグニス テンダー ピュアローション」

＜薬用化粧水＞医薬部外品

150ml 6,600円

2026年3月17日発売

・「イグニス テンダー ピュアクリーム」

＜薬用クリーム＞医薬部外品

70g 6,600円

2026年3月17日発売

（エボル）