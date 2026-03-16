北村匠海主演新月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』教師としての第一歩を踏み出す場面写真解禁

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北村匠海が主演を務めるフジテレビ系新月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』より、物語の始まりを切り取った場面写真が解禁された。

■新米高校教師を演じる北村匠海

本作は、福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一（あさの・しゅんいち）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走するなかで、自身も成長していく軌跡を描く。

「宇宙食、作れるんちゃう？」生徒の何気ないひと言が、世代を超えて思いと経験値を繋ぎ、大きな“夢”への挑戦へと発展していく。最終的に彼らが誰も想像し得なかった奇跡を実現できたのは、生徒たちの情熱、そしてそれを信じ、温かく見守り続けた教師、さらに地域住民や宇宙開発に携わる大人たちの支えがあったからこそ。夢を持つことの尊さ、自ら動き出そうとする勇気、人を信じることの力、そして挑戦が未来を切り拓く姿をハートフルに描く本作。すべての視聴者の明日を希望の光で照らす、この春、最も感動を巻き起こす人情学園ドラマが始まる。

■『ヤンドク！』終了後には予告映像が公開予定

このたび、物語の始まりを切り取った場面写真が初解禁となった。

北村が演じるのは、「教師になりたい」という夢と、「大好きな海の近くで暮らしたい」という願いを叶え、福井県小浜市にある若狭水産高校へ赴任してきた新米教師・朝野峻一（あさの・しゅんいち）。場面写真には、初出勤前に小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる姿、慣れない小浜の街を駆け抜けて学校へ向かう姿、さらに緊張しながらも教壇に立ち、教師としての第一歩を踏み出す瞬間が収められている。

朝野とともに大きな夢に挑む高校生たち、そして彼らを温かく見守る大人たちを演じる個性豊かな実力派俳優陣の続報にも注目だ。

なお、3月16日21時から放送の『ヤンドク！』終了後には、本作の予告映像が初公開される。

■番組情報

フジテレビ系『サバ缶、宇宙へ行く』

04/13（月）スタート

毎週月曜 21:00～21:54

出演：北村匠海 他

原案：『さばの缶づめ、宇宙へいく』（小坂康之、林公代／イースト・プレス）

脚本：徳永友一

(C)フジテレビ

■関連リンク

『サバ缶、宇宙へ行く』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/sabauchu

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https://dish-web.com/