16日10時現在の日経平均株価は前週末比69.55円（-0.13％）安の5万3750.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は954、値下がりは561、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は35.3円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、中外薬 <4519>が27.78円、ＴＤＫ <6762>が27.58円、フジクラ <5803>が17.21円、ファナック <6954>が15.54円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を72.20円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が54.82円、イビデン <4062>が18.52円、豊田通商 <8015>が10.43円、コナミＧ <9766>が9.02円と続く。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、情報・通信、食料、鉱業と続く。値下がり上位には非鉄金属、ゴム製品、繊維が並んでいる。



※10時0分0秒時点



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