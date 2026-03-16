Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

外出中、ふと鏡を見て「ヒゲが目立ってきた……」と焦る瞬間ってありますよね。大事なアポの直前だったりすると、正直かなりテンションが下がります。

でも、もしポケットの中にワイヤレスイヤホンとほぼ同じサイズの「N1 Nano Shaver」が入っていたら？お手洗いの1分でサッと身だしなみを整えて、何食わぬ顔で取引先へ向かえます。

今回、実際に「N1 Nano Shaver」を試してみたところ、安心感を持ち歩ける便利さが体感できました。

毎日持ち歩きたくなるアルミの質感

Photo: 山田洋路

「N1 Nano Shaver」は、ミニマルなデザインとアルミ合金の質感がとにかく魅力的。手に収まるコンパクトなサイズ感は、まさに大人のためのガジェットという趣です。

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特筆すべきは、マグネットカバーを着脱する「カチッ」という手応え。この適度な重みと音は、つい何度も触れたくなる心地よさがあります。ボタンが1つのみというシンプルな操作系も、迷いなくすぐに剃れそうという期待感を高めてくれるものです。

ポケットの中でも存在を忘れる、63gの軽さ

Photo: 山田洋路

サイズ感は、普段使いのワイヤレスイヤホンとほぼ同じ。パーカーのポケットに入れて1日中過ごしてみましたが、約63gの設計のおかげで重さを感じることはありませんでした。

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4秒長押しのトラベルロック機能があるので、移動中に勝手に動く心配がないのも心強いですね。荷物を増やしたくないミニマル派の方でもこれなら自然に持ち歩けるはず。

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コンパクトな見た目を超える、24万回のカットアクション

Photo: 山田洋路

実際に使い心地を確かめるべく、あご周りにヘッドを当ててみました。朝に剃ったはずなのに、ヒゲを捉えるジョリジョリ音がしっかり響きます。

Photo: 山田洋路

毎分24万回のカットアクションと0.1mmの極細フォイルによる深剃りは、見た目以上にパワフル。往復式カッターが引っかかることなく、夕方ヒゲをスムーズに処理してくれました。

メンテナンスもスマホと同じ感覚で

Photo: 山田洋路

使った後のお手入れも手軽です。IPX7等級の防水性能を備えているので、ヘッドを外してそのまま水洗いするだけ。これなら、ズボラな筆者でも清潔な状態をキープできそうです。

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充電もUSB Type-C。スマホと同じケーブルが使えるため、専用の充電器を持ち運ぶ手間もありません。ちょっとした旅行ならこれ1つ持っていけば十分かも。

Photo: 山田洋路

「N1 Nano Shaver」で身だしなみを整えるトイレでの1分間が習慣化しそう。いざというときに頼れるミニシェーバーをポケットに忍ばせてみませんか？

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Source: CoSTORY

本記事制作にあたりQO-Linksより製品の貸し出しを受けております。