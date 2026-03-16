スキーンズが準決勝に先発

■米国 ー ドミニカ共和国（日本時間16日・マイアミ）

米国代表のポール・スキーンズ投手が15日（日本時間16日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝のドミニカ共和国戦に先発。2回にジュニオール・カミネロ内野手に先制弾を許しマウンドで呆然。ファンも「マジか」「今大会レベル高すぎるよ」と、熱戦に夢中になっている。

スキーンズは初回、ドミニカ共和国打線を3者凡退で切り抜けた。2回も簡単に2死を奪ったが、6番のカミネロに135キロのスイーパーを捉えられ、左中間席に飛び込む本塁打を許した。着弾を見届けたスキーンズはマウンドで呆然。カミネロは今大会3本目の本塁打となった。

絶好調のカミネロにファンも唖然。SNSには「スキーンズが普通にホームラン打たれるの怖すぎやろ」「2回なのにお祭り騒ぎ」「面白すぎる！」「エグすぎる」「やっぱメジャーは魔境だな」などのコメントが寄せられていた。

米国代表は1次ラウンド・プールB組を3勝1敗の2位で通過。13日（同14日）の準々決勝・カナダ戦に5-3で勝利し、準決勝進出を決めた。ドミニカ共和国に勝てば、3大会連続での決勝進出となる。（Full-Count編集部）