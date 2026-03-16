目をつむり横になって寝ていた白い猫。眠っている姿が『ある魚』に似ていたそうで...？面白い姿に見える可愛い寝姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で25万回表示を突破し、「え？これは？」「ポン酢で召し上がれ」といったユーモアのあるコメントが寄せられることとなりました。

【写真：すやすやと眠っている『白猫』→まるで『魚』のような寝姿で…笑える瞬間】

まるで魚？！

Xアカウント「もろとむく@まるか」に投稿されたのは、猫の『むく』くん。

むくくんは真っ白な毛色の猫。この日、眠っていたむくくんの姿が『ある魚』に似ていたと飼い主さんはいいます。

腕を体の横にたらし、足は伸ばしたまま体を軽く曲げて横になって寝ていたというむくくん。体をカーブさせた寝姿がまるで『しらす』のようだったとか。むくくんがしらすのように見えることは時折あるようで、この時のむくくんは「お気に入りのシラスネコ」だったと飼い主さんはいいます。

他の投稿でもしらすのような姿になっているむくくんがたくさん見られました。座って体を曲げたり、体を伸ばし切って眠ったりしていてもしらすのように見えるむくくん。きっとむくくんの毛色が白くてとても綺麗だからしらすのように見えるのでしょうね。

面白い寝姿にユーモラスなコメントが続出

むくくんのしらすのような寝姿を見た方たちから「打ち上げられたシロイルカかと…」「白いエビフライみたいで可愛い」「白い柿の種でもいけそう」など、他のものにも見えたという面白いコメントがたくさん届けられました。

むくくんの寝姿は多くのXユーザーたちの想像を搔き立てたようです。当の本人はゆったりと寝ているだけというのが実に微笑ましいですね。寝ているだけで様々なものに姿を変えられてしまうむくくんなのでした。

Xアカウント「もろとむく@まるか」では、むくくんのユニークな姿がたくさん投稿されています。変幻自在なむくくんの姿から目が離せません。

写真・動画提供：Xアカウント「もろとむく@まるか」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。