冬の訪れと共にやってきた一匹のサビ猫。自ら選んだ「運命の家族」との心温まる絆が、多くの人々の感動を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万3000回を超え「ずっとのお家が決まり幸せになれて良かった」「自分でずっとのおうち見つけたのですね」「困難の先に幸せが待ってくれてましたね」といったコメントが集まっています。

【動画：寒くなってきた頃、突然『家の庭に来るようになった野良猫』…『涙あふれるエピソード』に感動】

お庭に現れたサビ猫ちゃん

Instagramアカウント「猫とひとやすみ。」厳しい外の世界から、優しい家族の元へやってきた愛くるしいサビ猫ちゃんです。

投稿者さんのおうちの庭に、ある日突然サビ柄の猫ちゃんがくるようになったそうです。季節はもうすぐ冬になる頃だったといいます。サビ猫ちゃんがくる日が少しずつ増え、車通りの多い道を渡って来ていることが分かり、投稿者さんはサビ猫ちゃんをおうちに迎えることを決めたそうです。

家族の絆

サビ猫ちゃんを保護すると、賢く、甘えん坊で、人や猫にもやさしい子だったといいます。名前は「あめ」ちゃん。今では同居猫ちゃんと毛づくろいをし合うほど仲良しな姿も見せてくれるそうです。「幸せだと感じてくれていますように」と語る投稿者さん。あめちゃんの表情からは幸せが伝わってきます。

運動会とぬいぐるみの贈り物

そんなあめちゃん、特に「むぎ」ちゃんとは毎朝「運動会」をして、ドタバタとたっぷりじゃれ合うといいます。疲れるまで遊んだら、くっついてお昼寝をするそうです。毎朝の元気な運動会に投稿者さんは寝不足になることもあるのだとか。

あめちゃんはとても愛情深い子でもあるといいます。「ニャー」と鳴いて投稿者さんを呼ぶあめちゃんの元に行くと、足元にはぬいぐるみが。実は、あめちゃんからのプレゼントなのだそう。翌朝も同じようにぬいぐるみのプレゼントがあったそうです。

猫好きのおうちを自分で選び、家族になり、幸せな日々を送るあめちゃんでした。

投稿には「きっと幸せに感じてます！これからもみんなとお幸せにね」「優しい人に出会えて良かったね、幸せにね」「お外の自由よりきっとずっと幸せになるよ！」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「猫とひとやすみ。」では、あめちゃんと同居猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「猫とひとやすみ。」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。