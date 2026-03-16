＜アカデミー賞＞助演男優賞はショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』で3度目の受賞
日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『ワン・バトル・アフター・アナザー』のショーン・ペンが混戦を制し、3つ目のオスカーとなる助演男優賞に輝いた。
【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！ レッドカーペットまとめ
ショーンは1981年に『タップス』で映画デビュー。翌年『初体験リッチモンド・ハイ』で初主演した後、ロバート・デ・ニーロ共演の『俺たちは天使じゃない』（1989）やアル・パチーノ主演の『カリートの道』（1993）に出演を重ね、ティム・ロビンス監督作『デッドマン・ウォーキング』（1995）でアカデミー賞主演男優賞に初ノミネートを果たすとともにベルリン国際映画祭男優賞を受賞。続く『シーズ・ソー・ラブリー』（1997）でカンヌ国際映画祭男優賞、『キャスティング・ディレクター』（1998）でベネチア国際映画祭男優賞を受賞し、世界3大映画祭を制覇した。
テレンス・マリック監督作『シン・レッド・ライン』（1998）と『アイ・アム・サム』（2001）ではアカデミー賞候補となり、クリント・イーストウッド監督作『ミスティック・リバー』（2003）でアカデミー賞主演男優賞を初受賞。ガス・ヴァン・サント監督作『ミルク』（2008）でも同賞に輝いた。本作では、クリティクス・チョイス・アワードやゴールデングローブ賞など主要な映画賞にノミネートされ、英国アカデミー賞を受賞している。
ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオが初タッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、逃げる側と追いかける側、それぞれが三者三様に入り乱れる壮大なチェイス・バトル。
平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブ（レオナルド・ディカプリオ）は、ある日突然、最愛の娘（チェイス・インフィニティ）を、異常な執着心を持つ変態軍人“ロックジョー”（ショーン・ペン）にさらわれたことで、生活が一変する。次から次へと襲いかかる刺客たちとの死闘の中、ピンチの時に現れる“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）の手を借りて、元革命家として逃げ続けた生活を捨て、戦いに身を投じたボブ。彼と娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも―。
＜第98回アカデミー賞助演男優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』
デルロイ・リンドー 『罪人たち』
★ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』
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ショーンは1981年に『タップス』で映画デビュー。翌年『初体験リッチモンド・ハイ』で初主演した後、ロバート・デ・ニーロ共演の『俺たちは天使じゃない』（1989）やアル・パチーノ主演の『カリートの道』（1993）に出演を重ね、ティム・ロビンス監督作『デッドマン・ウォーキング』（1995）でアカデミー賞主演男優賞に初ノミネートを果たすとともにベルリン国際映画祭男優賞を受賞。続く『シーズ・ソー・ラブリー』（1997）でカンヌ国際映画祭男優賞、『キャスティング・ディレクター』（1998）でベネチア国際映画祭男優賞を受賞し、世界3大映画祭を制覇した。
ポール・トーマス・アンダーソン監督とレオナルド・ディカプリオが初タッグを組んだ『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、逃げる側と追いかける側、それぞれが三者三様に入り乱れる壮大なチェイス・バトル。
平凡ながらも冴えない日々を過ごす元革命家のボブ（レオナルド・ディカプリオ）は、ある日突然、最愛の娘（チェイス・インフィニティ）を、異常な執着心を持つ変態軍人“ロックジョー”（ショーン・ペン）にさらわれたことで、生活が一変する。次から次へと襲いかかる刺客たちとの死闘の中、ピンチの時に現れる“センセイ”（ベニチオ・デル・トロ）の手を借りて、元革命家として逃げ続けた生活を捨て、戦いに身を投じたボブ。彼と娘の運命の先にあるのは、絶望か、希望か、それとも―。
＜第98回アカデミー賞助演男優賞：候補者一覧（★が受賞者）＞
ベニチオ・デル・トロ 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ジェイコブ・エロルディ 『フランケンシュタイン』
デルロイ・リンドー 『罪人たち』
★ショーン・ペン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』
ステラン・スカルスガルド 『センチメンタル・バリュー』