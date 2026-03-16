女優の見上愛（25）が16日までに自身のインスタグラムを更新。アカデミー賞授賞式の衣装を公開した。

「第49回 日本アカデミー賞 新人俳優賞 を受賞しました。ありがとうございます」と書き出した見上。花柄が美しい衣装姿を添えて「こんな初めてだらけの幸せな景色を見せてくださった、国宝チームの皆さま、観客の皆さまに感謝です」とつづった。

「ここにまた戻ってくるために頑張る！とはなんだか言い出せなくって、でも、ここにまた戻って来られるような人ではいたいなと思っています。自分も周りの人も豊かになれる時間を過ごす中で、奇跡的にこの場所にまた巡り会えたら。それまで、私なりに精進して参ります」とコメント。

俳優・山田裕貴との2ショットも添え「裕貴さんと」「いつもあたたかい事務所の先輩。しっかりちゃっかりステッカーいただきました」と紹介した。

ファンからは「3月末からの『風、薫る』や5月の『正直不動産』も含めて、これからのご活躍も楽しみにしています！」「まぁ見上さんなら当たり前か！！」「あなたなら必ずいつか最優秀賞を取りますよ！」「授賞式でのお姿とても素敵でした」「見上さん新人俳優賞受賞おめでとうございます」などのコメントが寄せられた。