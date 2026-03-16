増田貴久、timeleszと名曲「weeeek」熱唱 甘酸っぱい悩みに回答
増田貴久（NEWS）、とにかく明るい安村が、16日深夜放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（深0：39〜深1：04）に出演する。
【番組カット】寄り添う姿が素敵…！少年の悩みを聞くtimelesz
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
今回の企画は「青春相談室」。スナックのママの息子である中学2年生の少年が抱える、思春期ならではの切実な悩みに大人たちが即興で「かっこいいアドバイス」を伝授。対決方式で行われるこの企画では、増田が「得意だよ得意！」と自信をのぞかせれば、安村も独自の人生観で応戦しようと意気込む。
第1戦の「増田貴久VS寺西拓人」では、バスケ部の女子への告白せりふ対決で火花が散る。増田がある名言を彷彿（ほうふつ）とさせる熱い言葉を叩きつければ、対する寺西は中学2年生には大人すぎるアプローチで勝負。timeleszからさまざまなツッコミが入る中、果たして少年の心に響いたのはどちらのアドバイスか。
第2戦では、松島聡と原嘉孝が対決。普段は穏やかでニコニコな「ちゃぼそう」コンビのバトルに、スタジオ中が「いいねー！」と大盛り上がりする展開に。そして、佐藤勝利と篠塚大輝も対決する。
後半戦では、悩みのテーマが「告白」から「将来の夢」へとチェンジ。ラーメン屋を開きたいという少年に対し、橋本将生ととにかく明るい安村が対決。ラストの猪俣周杜と菊池風磨の対決では、アイドルを目指す少年の悩みに対し、2人が回答をたたき出す。
決勝戦では、意外なメンバーが再集結。果たして、勝者が放つカッコいいアドバイスとは。最後には増田と歌いたいNEWSの名曲「weeeek」を全員で熱唱する。
【番組カット】寄り添う姿が素敵…！少年の悩みを聞くtimelesz
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
第1戦の「増田貴久VS寺西拓人」では、バスケ部の女子への告白せりふ対決で火花が散る。増田がある名言を彷彿（ほうふつ）とさせる熱い言葉を叩きつければ、対する寺西は中学2年生には大人すぎるアプローチで勝負。timeleszからさまざまなツッコミが入る中、果たして少年の心に響いたのはどちらのアドバイスか。
第2戦では、松島聡と原嘉孝が対決。普段は穏やかでニコニコな「ちゃぼそう」コンビのバトルに、スタジオ中が「いいねー！」と大盛り上がりする展開に。そして、佐藤勝利と篠塚大輝も対決する。
後半戦では、悩みのテーマが「告白」から「将来の夢」へとチェンジ。ラーメン屋を開きたいという少年に対し、橋本将生ととにかく明るい安村が対決。ラストの猪俣周杜と菊池風磨の対決では、アイドルを目指す少年の悩みに対し、2人が回答をたたき出す。
決勝戦では、意外なメンバーが再集結。果たして、勝者が放つカッコいいアドバイスとは。最後には増田と歌いたいNEWSの名曲「weeeek」を全員で熱唱する。