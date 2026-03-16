NCT WISH、ストリートカジュアルなビジュアル披露 WEGOビジュアルモデル起用
6人組ボーイズグループ・NCT WISHが、「WEGO 2026 SPRING」のビジュアルモデルに起用されたことが16日、発表された。
【別カット】ストリートカジュアルなNCT WISH
NCTの最終ユニットとして、2024年2月21日にシングル「WISH」でSMアーティスト 史上初となる日韓同時デビューを果たし、大きな注目を集めたNCT WISH。25年11月8日から26年1月18日まで、日本での初単独ツアーとなるライブツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催し、26年1月14日には初の日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』をリリースするなど、 日本での活動の幅を着実に広げている。
ビジュアルモデル就任を記念し、ストリートカジュアルをベースにシックな雰囲気も取り入れたNCT WISHのビジュアルが、3月19日からWEGO全店舗にて掲出される。コラボレーションアイテムの発売に加え、オリジナルトートバッグ・ビジュアルBOOKのWEGO MAGAZINEの配布など、さまざまな企画を展開する。この春にぴったりなアイテムを着こなす「NCT WISH」のビジュアルを楽しめる。
3月19日から、WEGO全店舗にて「NCT WISH」のビジュアル掲出を開始する。一部店舗ではウィンドウ掲出＆大型パネル設置もある。
さらに、WEGO店舗では、NCT WISHからの特別メッセージを音声で届ける。店舗でしか聞くことができる。第1弾は3月19日から4月17日、第2弾は4月18日から6月13日までとなる。
【別カット】ストリートカジュアルなNCT WISH
NCTの最終ユニットとして、2024年2月21日にシングル「WISH」でSMアーティスト 史上初となる日韓同時デビューを果たし、大きな注目を集めたNCT WISH。25年11月8日から26年1月18日まで、日本での初単独ツアーとなるライブツアー『NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN』を開催し、26年1月14日には初の日本オリジナルミニアルバム『WISHLIST』をリリースするなど、 日本での活動の幅を着実に広げている。
3月19日から、WEGO全店舗にて「NCT WISH」のビジュアル掲出を開始する。一部店舗ではウィンドウ掲出＆大型パネル設置もある。
さらに、WEGO店舗では、NCT WISHからの特別メッセージを音声で届ける。店舗でしか聞くことができる。第1弾は3月19日から4月17日、第2弾は4月18日から6月13日までとなる。