【なだれ注意報】秋田県・秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市などに発表（雪崩注意報） 16日09:49時点
気象台は、午前9時49分に、なだれ注意報を秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、八峰町、五城目町、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市などに発表（雪崩注意報） 16日09:49時点
秋田県では、ここしばらくなだれに、17日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■横手市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■由利本荘市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■大仙市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■にかほ市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■藤里町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■八峰町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■五城目町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
18日にかけて注意