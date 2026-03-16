気象台は、午前9時49分に、なだれ注意報を秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、八峰町、五城目町、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・秋田市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、鹿角市などに発表（雪崩注意報） 16日09:49時点

秋田県では、ここしばらくなだれに、17日朝は霜に対する農作物の管理に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■秋田市

□なだれ注意報【発表】

18日にかけて注意





■能代市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■横手市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■大館市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■湯沢市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■鹿角市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■由利本荘市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■大仙市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■北秋田市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■にかほ市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■仙北市□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■小坂町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■上小阿仁村□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■藤里町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■八峰町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■五城目町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■美郷町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■羽後町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■東成瀬村□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意