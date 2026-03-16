＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】“ほっそり美脚”の長身巨漢力士

序ノ口の土俵に、不思議なギャップでファンの視線を釘付けにする力士が登場。その独特な体格と愛らしいキャラクターを受け「脚ほそっ」「ギャップえぐ」など反響が相次いだ。

注目を集めた序ノ口七枚目・京の里（伊勢ノ海）は京都府京都市出身の29歳。身長185.0センチ、体重152.6キロという恵まれた体格の持ち主だ。そして土俵に上がるとそのシルエットは個性を放つ。

上半身の圧倒的なボリュームに対し、手足が細い。この不思議なギャップに注目したファンからは「脚ほそっ」「美脚」といった声が相次いで寄せられた。さらに土俵下で見せた穏やかな表情には「京ちゃんかわいいな」「かわいい座り姿」と癒やされるファンも続出した。

取組では、序ノ口八枚目・佐田の城（境川）と対戦。立ち合いから佐田の城の低い攻めに押される展開となり、最後は自慢の長身を活かしきれず一気に寄り切られた。敗れた京の里は3敗目（1勝）を喫し、勝った佐田の城は2勝目を挙げた。

土俵上でその存在感を示す京の里だが、土俵の外では「料理上手」の一面も持つ。所属する伊勢ノ海部屋の公式YouTubeチャンネル「【公式】僕が住んでる相撲部屋」では、穏やかな語り口で料理の腕前を披露しており、序ノ口を代表する“癒やし系”の人気力士だ。「我らの京の里」「京ちゃんかわいいな」といった声も寄せられるなど、ファンに愛されている。（ABEMA／大相撲チャンネル）