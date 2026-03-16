第98回アカデミー賞脚本賞を『罪人たち』のライアン・クーグラーが受賞した。

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本作は、『ブラックパンサー』『クリード チャンプを継ぐ男』などのクーグラー監督とマイケル・B・ジョーダンのタッグによるサバイバルホラー。アメリカでは4月18日に公開されると、完全オリジナル映画としては過去10年間で米国内最大のオープニング成績を記録。全米興行ランキング2週連続No.1を獲得し、全世界での累計興収は523億円を突破した。

舞台は、1930年代の信仰深いアメリカ南部の田舎町。双子の兄弟スモークとスタックは、一攫千金の夢を賭けて、当時禁じられていた酒や音楽をふるまうダンスホールを計画する。オープン初日の夜、多くが宴に熱狂する中、招かざる者たちの来客で事態は一変。歓喜は絶望にのみ込まれ、人知を超えた者たちの狂乱が幕を開ける。果たして、夜明けまで生き残ることができるのか。

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（文＝リアルサウンド編集部）