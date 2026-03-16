3月16日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気 週末と比べて冷たい北風が収まる

今日は晴れのち曇りの予想です。午前中はよく晴れますが、午後は湿った空気の影響で雲が多くなりそうです。ただ、高気圧に覆われた状態は続くため雨の心配はなく、降水確率は0%から10%です。洗濯物も外に干して大丈夫です。昼頃にかけて日差しが十分に届き、気温も上がります。今日の最高気温は熊本市や人吉市で19℃、天草市牛深で18℃、阿蘇市乙姫で16℃の予想で、昨日より少し高くなりそうです。週末と比べて冷たい北風が収まり、日差しの温もりを感じられるでしょう。

一方、今朝の最低気温は熊本市で5.3℃、阿蘇市乙姫で氷点下1.1℃、人吉市で1.8℃などと、平年並みか少し低く、冷たい空気が入り放射冷却もあって冷え込みました。

今週の天気 水曜日は久しぶりのまとまった雨

明日火曜日は1日カラッとした晴れで、降水確率は0%です。熊本市や人吉市の最高気温は20℃まで上がる予想です。

水曜日は久しぶりにまとまった雨となりそうです。朝から降り始める所もあり、前線が通過する夕方から夜にかけては雨脚が強まる所もあるでしょう。木曜日も曇りで雨が残るため、洗濯物は明日までに干しておくのがおすすめです。春分の日となる金曜日は晴れの天気が戻ります。土日は九州南部を中心に雲が多くなりますが、曇り時々晴れの予想です。

明子のささやき

阿蘇市乙姫は今朝も氷点下となり、今シーズンの冬日の日数が90日目となりました。平年の年間日数が92日なので、ほぼ平年並みです。明日も氷点下1℃の予想となっています。

明日の熊本市の最低気温は6℃の予想で、朝と昼の寒暖差が大きくなり、服装選びが難しくなります。うまく脱ぎ着できるような服装を心がけてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。