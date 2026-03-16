◇第6回WBC ドミニカ共和国─米国（2026年3月15日 米フロリダ州マイアミ）

ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。大会新記録となる15本塁打目が飛び出した。

2回2死、カミネロが相手先発・スキーンズの高めに来たスイーパーを完璧に捉えた。打った瞬間、本塁打を確信し、ベンチに向かって豪快にバットを放り投げ絶叫。この試合、チーム初安打が貴重な先制アーチとなった。ベンチに戻ると、ナインとお祭り騒ぎで大喜びした。

カミネロはメジャー3年目の昨季、レイズで45本塁打をマーク。自身初の球宴にも選出され、本塁打競争にも出場。ローリーに惜しくも敗れたが準優勝に輝き、打力を見せつけた。

ソトやゲレロらを擁し“超重量最強打線”が武器のドミニカ共和国は1次ラウンドで計13本塁打をマーク。13日（同14日）の韓国との準々決勝では7回にウェルズがサヨナラ3ランを放ち、コールド勝ちで試合を決めた。

ここまで14本塁打が飛び出し、09年大会のメキシコと並んで大会最多タイ記録だったが、カミネロの一発で15本塁打とし、大会新記録を樹立した。