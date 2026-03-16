イラン情勢に関する安全保障理事会の緊急会合で発言するウォルツ米国連大使＝2月28日、米ニューヨークの国連本部/Spencer Platt/Getty Images/File

（CNN）中東の紛争長期化に伴う景気後退が懸念される中、トランプ米政権の高官が、イランとの衝突は数週間以内にも終結するとの見方を示している。

米エネルギー省のクリス・ライト長官はABCテレビの番組の中で、「この衝突はきっとあと数週間で終わると思う。それより早いかもしれない。その後は供給が回復し、価格は下がるだろう」と語った。

米国家経済会議（NEC）のケビン・ハセット委員長もCBSの番組の中で「これが終わり次第、世界経済は大きく好転するだろう」と発言。2月28日に始まった戦争が4〜6週間続くと見込んでいた米政権の当初の推定よりも「前倒しで」作戦が進行していると述べた。

ライト長官は、今回の衝突が経済に影響を与えたことは認めたものの、「イランの核武装」に比べれば「短期的な痛み」の方がましだと主張した。

一方、イスラエル軍はCNNに対し、イランで少なくともあと3週間の作戦を予定していると語った。米国のドナルド・トランプ大統領は、3週間目に入った戦争がいつ終わるのかについて、当初から矛盾する発言を繰り返している。

トランプ政権はまた、イランによる事実上のホルムズ海峡封鎖をめぐる懸念を払拭（ふっしょく）しようと努めている。

トランプ大統領が14日、「中国、フランス、日本、韓国、英国、その他の国々」が艦艇を送ることを期待するとSNSに書き込んだ発言に関連して、マイク・ウォルツ国連大使はCNNの番組の中で、ホルムズ海峡の安全確保のために海軍部隊を派遣する可能性のある国との間で「協議が継続中」と説明。米軍とそうした国の軍が総力を結集して「海峡の開放に向け取り組む」と強調した。