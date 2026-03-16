水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　3月16日〜22日の運勢

【2026年3月16日〜22日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢思い描いていた方向に踏み出せる。心が動く瞬間を逃さないで！

これまで遠くに感じていた人や願いが近づいてきそう。慎重になりすぎて、“待つこと”が裏目に出やすい面もあるので、心が動く瞬間を逃さず小さな一歩を踏み出して。16日は、必要なことにはちゃんとお金を使うと吉。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢行動範囲を広げよう。新しい出来事がチャレンジ精神を刺激

外の世界とつながるほど、いい出会いが増えていきます。積極的に外出したり、ネットで気になる世界をのぞいたりして、視野を広げてみて。散歩や買い物でふだんより長く歩く、休日に遠出するのも◎。17日は“いつもとは違うほう”を選ぶと、おもしろい展開に。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢春の行事や食べもので運気アップ。相手の気持ちにも寄りそって

季節を感じるひとときが運気を押し上げてくれます。花見など季節のイベントを楽しんだり、旬のものを食べたりすると◎。また自分が前に出るより、だれかの希望やペースを尊重することが、よりよい結果につながります。特に18日は相手ファーストで。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢ワクワクするものにめぐり合える予感。だれかのおすすめも開運のヒントに

気になっていたショップをのぞいたり、最新情報をチェックしたりすると、今の自分にぴったりの何かが見つかりそう。ときめきを感じる瞬間を大切に。人のおすすめが開運のきっかけにもなるときでもあり、特に20日はだれかの視点が意外な発見をもたらしてくれます。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢これまでの遅れを取り戻せるタイミング。本気スイッチを入れて！

後回しにしていたことやあいまいにしていたことに向き合うと、思った以上にスムーズに片づきます。本気モードになれる20日に一気に進めると効果的。17日は“苦手な仕事の丸投げ”が、トラブルのもとになるので注意して。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢心ときめく出来事が起こるとき。自分のペースを守って

楽しい予定が舞い込み、心がときめく出会いも増えて、生活にきらめきを感じられるとき。なかでも21日は大吉日。ただ、いざ動こうとすると体やペースが追いつかず、思ったようにスピードが出ない場面も。あせらずのんびり構えて過ごせば、状況は徐々に上向くでしょう

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢対人関係が活発に。ドラマティックな日々を楽しんで

人との交流が増え、あなたの世界が華やかに拡大。でも、気が進まない誘いに乗るのは避けたいところ。特に19日の新月は、迷ったら一度スマホを閉じる、返事を後回しにするなど、ワンクッションおくのが正解。想定外の出費が、積み重なる危険も。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢家族や住まいのテーマと向き合って。20日はがんばりすぎに注意

家族や住まいに関することに取り組みやすいタイミング。気になっていた家の問題を片づけたり、家族との話し合いを進めたりして、暮らしの基盤を整えて。ただし20日は、がんばりすぎると空回りしそう。完璧を目指すより、余白を残すくらいがベターです。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢コツコツ続けるほど運が味方する！新しい積み重ねも吉

地味に見える作業やコツコツ続けるルーティンが、次のステップへ進むための大切な土台になります。すぐに結果が見えなくても、あきらめずに継続を。未来の自分のために、新しい“積み重ね”を始めるのもおすすめです。21日は推し活が◎。好きなものから元気をもらって！

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢新しい挑戦へと踏み出そう！自由で柔軟な発想がチャンスを作る

大切な人や守りたいもののために、重要なアクションを起こせそうです。これまでの固定観念に縛られず、ピンとくるほうに思い切って踏み出して。モチベーションが高く、エネルギーもあるぶん、思いつきでまわりを振り回しやすいところもあるので注意。特に22日は一呼吸置いてから行動と発言を。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



