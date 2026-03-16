『仮面ライダーガヴ』ヒロインの宮部のぞみ、『週プレ』で魅せた雪中水着グラビア♡
宮部のぞみが、3月16日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』13＆14合併号グラビアに登場。
【プロフィール】
宮部のぞみ（みやべ・のぞみ）
2003年5月22日生まれ 愛知県出身 身長167cm
血液型＝AB型
「2019ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞。『仮面ライダーガヴ』（テレビ朝日）のヒロインを務めた。
公式Instagram & TikTok【＠nozomimiyabe】
今号の『週プレ』は、目を見張る美しきスタイル・宮部のぞみの表紙と巻頭グラビアに、全12ポーズ収録のDVD映像は40分！ デビュー25周年、ますますキレイになった杉本有美、いつの間にこんなに色気が！宇咲の最新撮り下ろしも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【大増量】宮部のぞみ写真集「春、トキドキ雪。」は、価格／1650円（税込）にて主要電子書店で 3月16日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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