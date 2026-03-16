今日16日(月)午前9時までの1週間に、震度1以上の地震が40回発生しました。うち最大震度3以上の地震は5回でした。新年度から進学や引越しなどで環境が変わる方も多いと思います。改めてハザードマップの確認、もしもの時の避難場所などを考える機会にしてください。

最大震度3以上の地震 1週間で5回

今日16日(月)午前9時までの1週間に、震度1以上の地震が40回発生しました。うち、最大震度3以上の地震は5回でした。





10日(火)午後3時28分頃、福島県沖を震源とするマグニチュード4.6の地震が発生し、福島県田村市・本宮市・大熊町で震度4を観測しました。また、昨日15日(日)午後11時10分頃には、熊本県天草・芦北地方を震源とするマグニチュード4.0の地震が発生し、熊本県水俣市で震度4を観測しました。これから新年度を迎え、進学や引越しを機に新たな環境で生活がスタートする方も多い時期です。通勤通学のルートに危険な場所がないか、避難場所の確認などをしましょう。家の中では家具が固定されているか、落ちてくるものはないかなども確認しておくと良いです。

ハザードマップや避難所の確認をする

いつ発生するかわからない地震。日頃から備えが必要です。



ハザードマップを確認して、土砂災害や液状化現象の危険性の高い場所を確認しておきましょう。国土交通省や各自治体のホームページなど、インターネットからハザードマップを入手することが可能です。ハザードマップは随時更新されますので、定期的に確認してください。地盤によって揺れる大きさが変わります。「地震のゆれやすさ全国マップ」を確認して、心づもりをしておきましょう。周辺地域で過去に起きた震災を把握し、危険意識を日頃から持っておくようにしてください。



万が一に備えた非常用グッズをリュックにまとめておきましょう。非常用グッズの使用期限や消費期限は定期的に確認してください。

情報をいつでも入手できるように、電池式のラジオを用意しておきましょう。地震による停電や通信回線が集中しても、いち早く正しい情報を入手できるようにしておくことが大切です。緊急警報放送に対応しているラジオは、緊急時に自動的に電源が入るようになっています。