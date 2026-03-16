ＮＹ原油時間外 下げに転じる、7カ国が米国を支援とトランプ ＮＹ原油時間外 下げに転じる、7カ国が米国を支援とトランプ

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ＮＹ原油時間外 下げに転じる、7カ国が米国を支援とトランプ



東京時間09:17現在

ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝97.74（-0.97 -0.98%）



NY原油先物は下落に転じている。



先週末に米政権がイラン最大の石油​輸出拠点カー​グ島の軍事施設を攻撃したことを受け、週明け序盤に一時1バレル＝102ドル台にまで上昇した。



その後、トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国が米国を支援していると発表したことで、事実上封鎖状態にある海峡の再開に期待が広がっている。ただ、米イラン戦争そのものが終結するかは不明だ。

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