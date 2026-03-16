米株価指数先物　一段高、ホルムズ海峡再開に淡い期待　7カ国が米を支援

東京時間09:18現在
ダウ平均先物JUN 26月限　47060.00（+174.00　+0.37%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6713.50（+27.75　+0.42%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24714.50（+108.75　+0.44%）

米株先物は一段高。

トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国が米国を支援していると発表。封鎖状態にある海峡の再開に期待が広がっている。ただ、米イラン戦争そのものが終結するかは不明。