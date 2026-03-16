米株価指数先物 一段高、ホルムズ海峡再開に淡い期待 7カ国が米を支援 米株価指数先物 一段高、ホルムズ海峡再開に淡い期待 7カ国が米を支援

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米株価指数先物 一段高、ホルムズ海峡再開に淡い期待 7カ国が米を支援



東京時間09:18現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47060.00（+174.00 +0.37%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6713.50（+27.75 +0.42%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24714.50（+108.75 +0.44%）



米株先物は一段高。



トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国が米国を支援していると発表。封鎖状態にある海峡の再開に期待が広がっている。ただ、米イラン戦争そのものが終結するかは不明。

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