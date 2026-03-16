ドル売り優勢、原油先物が下落に転じる ホルムズ海峡再開にやや期待 ドル売り優勢、原油先物が下落に転じる ホルムズ海峡再開にやや期待

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル売り優勢、原油先物が下落に転じる ホルムズ海峡再開にやや期待



原油先物が下落に転じていることを受け有事のドル買いが後退。米株先物は上げ幅を拡大している、日経平均は一時プラスに転じた。



トランプ米大統領がホルムズ海峡問題で7カ国が米国を支援していると発表したことを受け、事実上封鎖状態にある海峡の再開に期待が広がっている。ただ、米イラン戦争そのものが終結するかは不明だ。



トランプ氏は同盟国に支援を要請、さもなければNATOは極めて厳しい未来に直面すると警告。中東原油に依存している中国にも米国を支援すべきだと呼びかけている。

外部サイト