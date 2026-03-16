ノースサンドに大量買い注文、２７年１月期最高益予想で初配当も

ノースサンド<446A.T>は寄り付き大量の買い注文で商いが成立せず、気配値のまま株価水準を切り上げている。前週末１３日取引終了後、２７年１月期単独業績予想について売上高を３８４億９３００万円（前期比４７．０％増）、営業利益を８６億３０００万円（同５５．６％増）と発表した。前期に続き過去最高業績を更新する見通し。年３３円の上場以来初となる配当を実施する計画も示しており、これらが好感されている。



企業によるデジタル化や業務効率化を通じた競争力強化への積極的な取り組みを背景に、引き続きコンサルティング需要が堅調に推移すると見込む。なお、同時に発表した２６年１月期決算は、売上高が２６１億８５００万円（前の期比５９．５％増）、営業利益が５５億４７００万円（同２．０倍）だった。



出所：MINKABU PRESS