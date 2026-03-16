山王に大量の買い注文、業績大幅増額サプライズと自社株買い発表で急速人気化

山王<3441.T>に大量の買い注文が入り、全般下げ相場に逆行してカイ気配で始まる人気となった。電子機器に使われるデバイスの貴金属表面処理加工（金メッキ加工）や精密プレス加工などを手掛け、売上高の約３０％がフィリピン向けであることも特徴の一つ。独自のメッキ加工技術をベースにして水素分野にも積極展開を図っている。



業績も好調を極めている。前週末１３日取引終了後に２６年７月期業績の大幅上方修正を発表した。売上高は従来予想の１０９億円から１３０億円（前期比２０％増）、営業利益は５億円から１４億円（同７６％増）にそれぞれ増額した。自動車や産業機器向け需要獲得が会社側の想定以上だったことに加え、メッキの新ライン稼働効果の発現及びコスト上昇分の販売価格への反映などが利益面を後押しした。営業利益は２１期ぶりの過去最高更新となる見通し。更に同日、発行済み株式数３．５％相当の１５万株、金額ベースで２億円を上限とする自社株買いを発表（買い付け期間はきょうから１０月３０日まで）、これも物色人気を加速させる材料となった。



出所：MINKABU PRESS