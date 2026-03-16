ＰｏｗｅｒＸは５連騰、蓄電池併設型太陽光向け電力運用サービスの全国提供を開始

パワーエックス<485A.T>は５連騰し連日の上場来高値更新となっている。前週末１３日の取引終了後に、蓄電池併設型太陽光発電所向け電力アグリゲーションサービス（電力の需給バランス調整や市場取引に活用するサービス）について、提供エリアを従来の九州から全国（沖縄を除く）に拡大するとともに、需給調整市場における一次調整力での運用に新たに対応したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



同社が太陽光発電所に自社製の蓄電システムを設置し、発電と蓄電の一体運用によるアグリゲーション及び保守管理をワンストップで提供する。発電事業者への対価は、市場価格に応じた変動型のほか、固定収益での支払いにも対応しており、収益の予見性を確保しながら既存アセットの価値向上を図ることが可能としている。



また、法人向け電力供給サービス「バッテリーオプション」の提供を開始すると発表しており、これも好材料視されている。高圧・特別高圧の電力契約を結ぶ法人向け電力供給サービスの新たなオプションで、同社の蓄電システムを初期投資実質０円で導入できるサービスとしている。



出所：MINKABU PRESS