第98回アカデミー賞の脚色賞を『ワン・バトル・アフター・アナザー』のポール・トーマス・アンダーソンが受賞した。

参考：【随時更新】第98回アカデミー賞受賞結果一覧

『マグノリア』『パンチドランク・ラブ』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ザ・マスター』などのアンダーソン監督最新作となる本作は、冴えない革命家のボブが、何者かに狙われたひとり娘を守るため、次から次へと迫る刺客たちとの戦いを描く逃亡劇。

レオナルド・ディカプリオがかつては世を騒がせた冴えない元革命家のボブ役で主演を務めたほか、とある理由でボブと娘の命を執拗に狙う異常な執着を持つ変態軍人“ロックジョー”をショーン・ペン、なぜかボブのピンチに現れる謎の空手道場の“センセイ”（先生）をベニチオ・デル・トロ、ボブの革命家仲間をレジーナ・ホール、ボブの妻で最強のカリスマ革命家をテヤナ・テイラー、ある理由で命を狙われる愛娘をチェイス・インフィニティがそれぞれ演じた。

アンダーソンはこれまで11回のオスカーノミネート経験があったが、受賞は今回が初となった。

【第98回アカデミー賞 脚色賞】ウィル・トレイシー『ブゴニア』ギレルモ・デル・トロ『フランケンシュタイン』クロエ・ジャオ、マギー・オファーレル『ハムネット』★ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』クリント・ベントリーグレッグ・クウェダー『トレイン・ドリームズ』※★が受賞者

（文＝リアルサウンド編集部）