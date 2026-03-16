16日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比19.4％減の653億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同19.0％減の426億円となっている。



個別ではＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が新高値。ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> など6銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> が10.61％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が5.46％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が3.08％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> は4.00％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は3.48％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は3.34％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.22％安と大幅に下落している。



日経平均株価が5円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金236億6400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金231億5200万円をやや上回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が39億8900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が39億6200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が27億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が19億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が18億6600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

