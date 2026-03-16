―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9556> イントループ 　東Ｇ 　 -23.45 　　3/13　　上期　　　 -5.69
<3070> ジェリビンズ 　東Ｇ 　 -21.82 　　3/13　本決算　　　　黒転
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ 　 -12.73 　　3/13　　　1Q　　　　赤拡
<9240> デリバリコン 　東Ｇ 　 -12.52 　　3/13　　上期　　　　黒転
<6656> インスペック 　東Ｓ 　 -11.96 　　3/13　　　3Q　　　　赤拡

<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -8.33 　　3/13　　上期　　　　赤縮
<7073> ジェイック 　　東Ｇ　　 -7.86 　　3/13　本決算　　　 24.35
<4431> スマレジ 　　　東Ｇ　　 -6.96 　　3/13　　　3Q　　　 24.20
<168A> イタミアート 　東Ｇ　　 -6.25 　　3/13　本決算　　　　9.82
<7850> 総合商研 　　　東Ｓ　　 -6.16 　　3/13　　上期　　　-11.48

<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -6.09 　　3/13　本決算　　　-29.00
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -6.00 　　3/13　　　3Q　　　　赤縮
<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ　　 -5.95 　　3/13　　　1Q　　　-42.86
<218A> リベラウェア 　東Ｇ　　 -5.40 　　3/13　　上期　　　　赤拡
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ　　 -4.97 　　3/13　　　3Q　　　148.77

<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 -4.96 　　3/13　　上期　　　-13.63
<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ　　 -4.73 　　3/13　本決算　　　　7.79
<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ　　 -4.72 　　3/13　　上期　　　146.32
<6336> 石井表記 　　　東Ｓ　　 -4.20 　　3/13　本決算　　　　1.86
<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ　　 -3.88 　　3/13　　　3Q　　　　6.24

<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ　　 -3.81 　　3/13　　　1Q　　　　赤拡
<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ　　 -3.19 　　3/13　　　1Q　　　　赤縮
<441A> ＮＥ 　　　　　東Ｇ　　 -3.14 　　3/13　　　3Q　　　　　－
<3071> ストリーム 　　東Ｓ　　 -2.70 　　3/13　本決算　　　　2.50
<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 -2.46 　　3/13　　　1Q　　　　赤転

<7131> のむら産業 　　東Ｓ　　 -2.36 　　3/13　　　1Q　　　 76.34
<3320> クロスプラス 　東Ｓ　　 -2.22 　　3/13　本決算　　　　0.86
<2373> ケア２１ 　　　東Ｓ　　 -1.84 　　3/13　　　1Q　　　　黒転
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 -1.45 　　3/13　本決算　　　　黒転
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ　　 -1.20 　　3/13　　上期　　　 39.28

<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 -1.19 　　3/13　　上期　　　 -7.93
<4936> アクシージア 　東Ｓ　　 -1.11 　　3/13　　上期　　　-26.19
<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 -1.06 　　3/13　　　1Q　　　　赤転
<4175> コリー 　　　　東Ｇ　　 -0.94 　　3/13　本決算　　　　　－
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -0.83 　　3/13　　　1Q　　　　赤拡

<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 -0.82 　　3/13　　上期　　　-70.00
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ　　 -0.58 　　3/13　　　3Q　　　-71.60
<3524> 日東網 　　　　東Ｓ　　 -0.51 　　3/13　　　3Q　　　-20.00
<7097> さくらさく 　　東Ｇ　　 -0.44 　　3/13　　上期　　　206.34
<7126> グローバルＳ 　東Ｓ　　 -0.27 　　3/13　　上期　　　-28.99

<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ　　 -0.22 　　3/13　本決算　　　　1.74
<9242> メディア総研 　東Ｇ　　 -0.21 　　3/13　　上期　　　 -3.84

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース