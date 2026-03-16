決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … リベラウェア、売れるＧ、ジェリビンズ (3月13日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9556> イントループ 東Ｇ -23.45 3/13 上期 -5.69
<3070> ジェリビンズ 東Ｇ -21.82 3/13 本決算 黒転
<3653> モルフォ 東Ｇ -12.73 3/13 1Q 赤拡
<9240> デリバリコン 東Ｇ -12.52 3/13 上期 黒転
<6656> インスペック 東Ｓ -11.96 3/13 3Q 赤拡
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -8.33 3/13 上期 赤縮
<7073> ジェイック 東Ｇ -7.86 3/13 本決算 24.35
<4431> スマレジ 東Ｇ -6.96 3/13 3Q 24.20
<168A> イタミアート 東Ｇ -6.25 3/13 本決算 9.82
<7850> 総合商研 東Ｓ -6.16 3/13 上期 -11.48
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -6.09 3/13 本決算 -29.00
<3444> 菊池製作 東Ｓ -6.00 3/13 3Q 赤縮
<3195> ジェネパ 東Ｇ -5.95 3/13 1Q -42.86
<218A> リベラウェア 東Ｇ -5.40 3/13 上期 赤拡
<7050> Ｆインタ 東Ｇ -4.97 3/13 3Q 148.77
<2991> ランドネット 東Ｓ -4.96 3/13 上期 -13.63
<1758> 太洋基礎 東Ｓ -4.73 3/13 本決算 7.79
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -4.72 3/13 上期 146.32
<6336> 石井表記 東Ｓ -4.20 3/13 本決算 1.86
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -3.88 3/13 3Q 6.24
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ -3.81 3/13 1Q 赤拡
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -3.19 3/13 1Q 赤縮
<441A> ＮＥ 東Ｇ -3.14 3/13 3Q －
<3071> ストリーム 東Ｓ -2.70 3/13 本決算 2.50
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -2.46 3/13 1Q 赤転
<7131> のむら産業 東Ｓ -2.36 3/13 1Q 76.34
<3320> クロスプラス 東Ｓ -2.22 3/13 本決算 0.86
<2373> ケア２１ 東Ｓ -1.84 3/13 1Q 黒転
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -1.45 3/13 本決算 黒転
<6037> 楽待 東Ｓ -1.20 3/13 上期 39.28
<3418> バルニバービ 東Ｇ -1.19 3/13 上期 -7.93
<4936> アクシージア 東Ｓ -1.11 3/13 上期 -26.19
<7827> オービス 東Ｓ -1.06 3/13 1Q 赤転
<4175> コリー 東Ｇ -0.94 3/13 本決算 －
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -0.83 3/13 1Q 赤拡
<211A> カドスＣ 東Ｓ -0.82 3/13 上期 -70.00
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -0.58 3/13 3Q -71.60
<3524> 日東網 東Ｓ -0.51 3/13 3Q -20.00
<7097> さくらさく 東Ｇ -0.44 3/13 上期 206.34
<7126> グローバルＳ 東Ｓ -0.27 3/13 上期 -28.99
<7878> 光・彩 東Ｓ -0.22 3/13 本決算 1.74
<9242> メディア総研 東Ｇ -0.21 3/13 上期 -3.84
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース