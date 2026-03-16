―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.7　ラバブルＭＧ <9254>
　26年3月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比70.0％増の1700万円に拡大した。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9262> シルバライフ 　東Ｓ　　 +7.14 　　3/13　　上期　　　 30.17
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ　　 +5.55 　　3/13　　　3Q　　　　赤縮
<4334> ユークス 　　　東Ｓ　　 +4.86 　　3/13　本決算　　　 57.61
<3930> はてな 　　　　東Ｇ　　 +4.36 　　3/13　　上期　　　-71.18
<9163> ナレルＧ 　　　東Ｇ　　 +2.82 　　3/13　　　1Q　　　-20.27

<5218> オハラ 　　　　東Ｓ　　 +2.56 　　3/13　　　1Q　　　-24.96
<9254> ラバブルＭＧ 　東Ｇ　　 +2.42 　　3/13　　　1Q　　　 70.00
<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 +1.40 　　3/13　本決算　　　387.18
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 +1.37 　　3/13　　　1Q　　　 55.17
<3161> アゼアス 　　　東Ｓ　　 +1.37 　　3/13　　　3Q　　　-43.58

<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ　　 +1.29 　　3/13　　　3Q　　　191.21
<5079> ノバック 　　　東Ｓ　　 +1.25 　　3/13　　　3Q　　　483.23
<7983> ミロク 　　　　東Ｓ　　 +1.15 　　3/13　　　1Q　　　-71.43
<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 +0.40 　　3/13　　　1Q　　　 28.07
<7614> オーエムツー 　東Ｓ　　 +0.38 　　3/13　本決算　　　　4.56

<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +0.35 　　3/13　　上期　　　 18.54
<8013> ナイガイ 　　　東Ｓ　　 +0.34 　　3/13　本決算　　　　黒転
<2424> ブラス 　　　　東Ｓ　　 +0.16 　　3/13　　上期　　　-32.60

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース