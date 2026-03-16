

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.7 ラバブルＭＧ <9254>

26年3月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比70.0％増の1700万円に拡大した。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9262> シルバライフ 東Ｓ +7.14 3/13 上期 30.17

<186A> アストロＨＤ 東Ｇ +5.55 3/13 3Q 赤縮

<4334> ユークス 東Ｓ +4.86 3/13 本決算 57.61

<3930> はてな 東Ｇ +4.36 3/13 上期 -71.18

<9163> ナレルＧ 東Ｇ +2.82 3/13 1Q -20.27



<5218> オハラ 東Ｓ +2.56 3/13 1Q -24.96

<9254> ラバブルＭＧ 東Ｇ +2.42 3/13 1Q 70.00

<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +1.40 3/13 本決算 387.18

<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +1.37 3/13 1Q 55.17

<3161> アゼアス 東Ｓ +1.37 3/13 3Q -43.58



<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ +1.29 3/13 3Q 191.21

<5079> ノバック 東Ｓ +1.25 3/13 3Q 483.23

<7983> ミロク 東Ｓ +1.15 3/13 1Q -71.43

<6049> イトクロ 東Ｇ +0.40 3/13 1Q 28.07

<7614> オーエムツー 東Ｓ +0.38 3/13 本決算 4.56



<3421> 稲葉製作 東Ｓ +0.35 3/13 上期 18.54

<8013> ナイガイ 東Ｓ +0.34 3/13 本決算 黒転

<2424> ブラス 東Ｓ +0.16 3/13 上期 -32.60



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

