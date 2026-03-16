―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4369> トリケミカル 　東Ｐ 　 -17.48 　　3/13　本決算　　　-11.14
<212A> ＦＥＡＳＹ 　　東Ｐ 　 -10.17 　　3/13　　　1Q　　　 32.54
<3193> エターナルＧ 　東Ｐ　　 -7.13 　　3/13　　上期　　　 21.95
<3038> 神戸物産 　　　東Ｐ　　 -4.49 　　3/13　　　1Q　　　-43.49
<3843> フリービット 　東Ｐ　　 -4.36 　　3/13　　　3Q　　　　5.48

<3662> エイチーム 　　東Ｐ　　 -3.55 　　3/13　　上期　　　-71.30
<2695> くら寿司 　　　東Ｐ　　 -3.30 　　3/13　　　1Q　　　 11.97
<1766> 東建コーポ 　　東Ｐ　　 -1.96 　　3/13　　　3Q　　　 -2.88
<3480> ＪＳＢ 　　　　東Ｐ　　 -1.46 　　3/13　　　1Q　　　　赤縮
<2217> モロゾフ 　　　東Ｐ　　 -1.25 　　3/13　本決算　　　　4.98

<9603> ＨＩＳ 　　　　東Ｐ　　 -0.46 　　3/13　　　1Q　　　 -2.07
<2163> アルトナー 　　東Ｐ　　 -0.36 　　3/13　本決算　　　　9.76

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース