

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4369> トリケミカル 東Ｐ -17.48 3/13 本決算 -11.14

<212A> ＦＥＡＳＹ 東Ｐ -10.17 3/13 1Q 32.54

<3193> エターナルＧ 東Ｐ -7.13 3/13 上期 21.95

<3038> 神戸物産 東Ｐ -4.49 3/13 1Q -43.49

<3843> フリービット 東Ｐ -4.36 3/13 3Q 5.48



<3662> エイチーム 東Ｐ -3.55 3/13 上期 -71.30

<2695> くら寿司 東Ｐ -3.30 3/13 1Q 11.97

<1766> 東建コーポ 東Ｐ -1.96 3/13 3Q -2.88

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ -1.46 3/13 1Q 赤縮

<2217> モロゾフ 東Ｐ -1.25 3/13 本決算 4.98



<9603> ＨＩＳ 東Ｐ -0.46 3/13 1Q -2.07

<2163> アルトナー 東Ｐ -0.36 3/13 本決算 9.76



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



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