―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の3月12日から13日の決算発表を経て16日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4996> クミアイ化 　　東Ｐ 　 +11.43 　　3/13　　　1Q　　　 23.38
<5889> ＪＥＨ 　　　　東Ｐ 　 +10.93 　　3/13　本決算　　　 15.60
<2929> ファーマＦ 　　東Ｐ　　 +9.17 　　3/13　　上期　　　　赤転
<3903> ｇｕｍｉ 　　　東Ｐ　　 +0.89 　　3/13　　　3Q　　　 84.99

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース