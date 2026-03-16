＜大相撲三月場所＞◇中日◇15日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】“強すぎる”49歳の現役最年長力士

これぞ、積み重ねてきた30年の重みか。まもなく50歳を迎える現役最年長のベテラン力士が、23歳年下の若手を真っ向勝負で圧倒。「体の張りがすごい」「50歳に見えない」「お辞儀も素敵」など、その衰えぬ実力と誠実な土俵態度に称賛の声が相次いでいる。

序二段四枚目・翔傑（芝田山）と三段目八十枚目・坂林（尾上）の一番。翔傑は昭和51年生まれの49歳。平成7年の初土俵から四半世紀以上、一度も休まず土俵に上がり続けている、角界を代表する「休まぬ鉄人」だ。対する坂林は平成11年生まれの26歳。親子ほども年が離れた、まさに世代を超えた対決となった。

立ち合い、183.3センチ、165.5キロの体躯を誇る翔傑は、坂林の突き押しを正面から受け止めた。胸を合わせ、がっぷり四つに組むと、そこからはベテランの独壇場。坂林が必死に抵抗するも、翔傑は「押されても不動だった」と視聴者が驚くほどの安定感で微動だにせず。万全の体勢を作ると、そのまま重厚な圧力で寄り切り、23歳下の若手を土俵の外へと追いやった。

この勝利にABEMAファンは熱狂。「すごい！」「三段目に勝った」「もうすぐ50歳なのに強すぎる」と驚きのコメントが殺到した。今年9月に50歳の大台を迎える翔傑だが、そのパワーは未だ健在であることを証明した。

さらに、ファンの心を打ったのは取組後の所作だ。勝ち名乗りを受けて土俵下に降りた翔傑は、背筋をピンと伸ばし、丁寧で深いお辞儀を披露。勝って奢らず、常に謙虚なその姿勢に「お辞儀も素敵」「立ち居振る舞いがプロ」と技術以上にその品格を称える声が目立った。寄り切りで勝利した翔傑は2勝2敗と星を五分に戻し、敗れた坂林は3敗目（1勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）