◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

昨年のサイ・ヤング賞右腕で米国のＰ・スキーンズ投手が、ドミニカ共和国との準決勝で先発し、初回を無失点で切り抜けた。先頭タティスを左飛、マルテを二飛、ソトを二ゴロに打ち取り、３人で抑えた。

だが、迎えた２回、簡単に２死を奪ったあと、ドミニカ共和国６番のカミネロに浮いたスライダーを捉えられた。左翼席への先制ソロを献上。米国は追いかける展開となった。

ドミニカ共和国は１次Ｒで４戦１３発４１得点と空前の強打を発揮して、４連勝で突破。タティス、ソト、ゲレロらメジャーのスターが並ぶ打線は迫力十分で、米国とともに優勝候補に挙げられている強豪だ。準々決勝でも猛打と好走塁で韓国に１０得点の大勝。世界一へ順調に歩みを進めている。

ＷＢＣ初出場の最強右腕は、９日のメキシコ戦でデビューを飾り、４回を投げ、１安打無失点７奪三振と上々の内容を見せていた。憧れていた舞台での躍動。最初にＷＢＣを観戦したのが、米国が初優勝した２０１７年だという右腕は「伝説的な大会だった」と回顧し、代表チームの一員としてプレーする現在を「これ以上求めるものがないほどに全てが素晴らしい」と充実感をにじませていた。