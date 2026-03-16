米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。助演男優賞は「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）のショーン・ペンが受賞した。

レオナルド・ディカプリオ演じる元活動家の男・ボブが、娘を守るために過去の因縁を持つ敵と再び対峙（たいじ）するアクションエンターテインメント。ペンは、ボブがかつて所属した移民救出を目的とした革命グループを執拗（しつよう）に追い詰める軍人・ロックジョー大佐を怪演した。

ペンは過去に「ミスティック・リバー」（２００３年）、「ミルク」（０８年）で主演男優賞を受賞しているが、助演男優賞は初ノミネートで初受賞。俳優部門で３回以上のオスカー獲得は、史上８人目となった。

◆過去に米アカデミー賞の俳優部門の賞を３回以上獲得した俳優

【４回】

▼キャサリン・ヘプバーン…「勝利の朝」（１９３４年）、「招かれざる客」（６８年）、「冬のライオン」（６９年）、「黄昏」（８２年、全て主演女優賞）

【３回】

▼ウォルター・ブレナン…「大自然の凱歌」（３７年）、「Ｋｅｎｔｕｃｋｙ」（３９年）、「西部の男」（４１年、全て助演男優賞）

▼イングリッド・バーグマン…「ガス燈」（４５年）、「追想」（５７年、以上主演女優賞）、「オリエント急行殺人事件」（７６年、助演女優賞）

▼ジャック・ニコルソン…「カッコーの巣の上で」（７６年、主演男優賞）、「愛と追憶の日々」（８４年、助演男優賞）、「恋愛小説家」（９８年、主演男優賞）

▼メリル・ストリープ…「クレイマー、クレイマー」（８０年、助演女優賞）、「ソフィーの選択」（８３年）、「マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙」（２０１２年、以上主演女優賞）

▼ダニエル・デイ・ルイス…「マイ・レフト・フット」（９０年）、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」（０８年）、「リンカーン」（１３年、全て主演男優賞）

▼フランシス・マクドーマンド…「ファーゴ」（９７年）、「スリー・ビルボード」（１８年）、「ノマドランド」（２１年、全て主演女優賞）